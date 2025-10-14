In Italia c’è più lavoro ma i poveri non diminuiscono neanche un po’ | lo dice l’Istat

La povertà, in Italia, non accenna a diminuire. Anche se rispetto all'inizio della legislatura oltre un milione di persone in più è occupato (cosa che il governo Meloni non perde occasione di rivendicare), il numero di chi non riesce ad arrivare a fine mese non scende. E questo include anche chi ha un lavoro. A mostrarlo sono i dati dell'Istat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

