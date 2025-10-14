In Francia il francobollo profuma di croissant

Altro che lettere profumate di lavanda: in Francia hanno deciso che la posta doveva avere aroma di burro. L’8 ottobre La Poste ha presentato un francobollo speciale da 2,10 euro che, se strofinato, sprigiona l’aroma del croissant. Lanciato in occasione della Giornata mondiale del francobollo, il gadget filatelico è stato subito ribattezzato “croissant stamp” e ha fatto il giro dei media globali. France24 ha raccontato la novità come un’operazione che unisce filatelia e patrimonio gastronomico; The Times lo ha definito “l’omaggio più patriottico mai spedito”; la CNN ha titolato che “la Francia mette in busta il profumo del suo simbolo più amato”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - In Francia il francobollo profuma di croissant

