In fondo a destra

Quella di ieri è stata una giornata straordinaria. Un po' perché in Italia l'estrema sinistra ha strappato la Toscana alla sinistra, e un po' perché in Medioriente, alla presenza di Donald Trump e di numerosi leader mondiali, è stato solennemente firmato l'accordo che impone il cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas. Il momento è stato emozionante, difficile non ammetterlo. E la foto della giornata resterà nella Storia. Anche se forse è meglio di no La fotografia ufficiale dell'evento, scattata all'International Conference Center di Sharm el-Sheikh, non è bellissima in effetti. Come non ci ha fatto notare una solitamente attenta collega della redazione «Robe di donne», fra i trenta grandi della terra presenti - capi di Stato e di governo, presidenti, reali, vertici delle maggiori organizzazioni internazionali ed emiri c'era solo una donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In fondo a destra

