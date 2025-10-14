In Fiera torna C' era una volta con un salone dedicato a monete e francobolli d' epoca

In Fiera a Cesena tornano gli appuntamenti con il grande mercato di “C'era una volta”. Sabato 18 e domenica 19 ottobre la manifestazione sarà un appuntamento imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di francobolli e monete. I padiglioni di via Dismano torneranno a ospitare lo speciale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna la Fiera di Ottobre a Gualtieri! Domenica 19 ottobre 2025 Nel cuore del nostro borgo, tra cultura, sapori e divertimento! La terza domenica di ottobre è una data da segnare: Gualtieri si anima con la tradizionale Fiera di Ottobre, e quest'anno con - facebook.com Vai su Facebook

Torna ’C’era una volta’ in fiera tra sculture erotiche e orologi - Una scultura erotica d’inizio Novecento, un’incisione cinquecentesca che riproduce fedelmente una xilografia di Durer, un mazzo di tarocchi completo, prodotto in Austria per il Regno d’Italia. Scrive ilrestodelcarlino.it

La Fiera torna in centro. Spazi ridisegnati - L’amministrazione è al lavoro per definire nel dettaglio il programma dell’evento che comincerà il 4 ottobre per durare fino al 12. Riporta lanazione.it

Fiera, oggi è il gran giorno. Corteo, big e tanti stand - La sindaca Sereni: "Abbiamo voluto spingere molto sulla partecipazione". Da msn.com