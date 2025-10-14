In diecimila per Boni | Vivo un’emozione unica Romizi | Ora il Comune
di Serena Convertino AREZZO Una notte elettorale carica di emozioni, in alcune stanze più che in altre. Se la conferma di Eugenio Giani a presidente della Toscana è data per certa fin dalle prime ore di spoglio, il conto delle schede è ancora più bollente per i candidati in lista. La prima spinta in consiglio regionale arriva per Filippo Boni, primo degli eletti con un vero e proprio boom di preferenze, oltre 10.900. "Sono profondamente emozionato – confessa Boni a caldo. E non lo nasconde nemmeno la voce –. È un risultato che arriva dalla forza di una grande squadra, legata al lavoro fatto dal Pd negli ultimi mesi per costruire una lista ricca di persone competenti e capaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono almeno diecimila i pro Palestina che si sono ritrovati in piazza Castello, davanti alla Prefettura a Torino e sono partiti in corteo verso le 19.15. È l'ultimo degli appuntamenti di una giornata di mobilitazione contro il blocco israeliano alla Global Sumud Floti - facebook.com Vai su Facebook
In diecimila per Boni: "Vivo un’emozione unica" Romizi: "Ora il Comune" - Tra record di preferenze e nuovi equilibri che guardano già alle comunali . Scrive lanazione.it