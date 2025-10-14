In Calabria le riprese de La Casa in Fiamme con Buy e Bentivoglio

Ildenaro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 ott. (askanews) – Sono partite lunedì 13 ottobre in Calabria le riprese del film “La casa in fiamme”, per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana (Metti la nonna in Freezer, Bentornato Presidente, The Bad Guy). I protagonisti del film, scritto da Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi, sono Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò, Anita Caprioli, Arianna Di Claudio e con Francesco Di Leva. Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Ariens Damsi per Eliofilm, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm, che lo distribuirà al cinema in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

In Calabria le riprese de “La Casa in Fiamme”, con Buy e Bentivoglio - (askanews) – Sono partite lunedì 13 ottobre in Calabria le riprese del film “La casa in fiamme”, per la regia di Giuseppe G. Da askanews.it

calabria riprese de casaLa Calabria diventa set per “La casa in fiamme” con Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio - si svolgeranno per circa sei settimane tra la Calabria, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, e Roma ... Scrive quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Riprese De Casa