In bici tra due oasi il nuovo percorso è realtà
Un percorso che mette in contatto il cicloturista con la natura, reso possibile anche dal recupero delle frane. Insomma, l’uomo in rapporto con l’ambiente all’insegna delle sicurezza. Gli appassionati del cicloturismo hanno pane per i loro denti. Il sindaco Dario Bernardi e l’assessore Michela Bigoli hanno mostrato in un video il bellissimo percorso ciclopedonale di meno di 3 km adatto a tutti, che collega l’Oasi di Porto Bacino di Bando all’Oasi la Trava. Così il primo cittadino: " Con un video abbiamo mostrato il bellissimo percorso ciclopedonale di meno di 3 chilometri adatto a tutti, che collega l’Oasi di Porto Bacino di Bando all’Oasi la Trava: un primo progetto completato sulla zona delle nostre Oasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
