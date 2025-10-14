In attesa del FIVI da Evino a Selvazzano la degustazione Essere Vignaioli | storie e sapori del vino italiano

Giovedì 24 ottobre 2025 alle 20, l’enoteca Evino di via Spalato 6 a Selvazzano Dentro ospita un appuntamento dedicato agli appassionati di vino e di storie di vigna. L’evento fa parte del ciclo nazionale “Essere Vignaioli – Storie di vigne e di vini”, promosso dai Vignaioli Indipendenti FIVI per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

