In arrivo altri tre defibrillatori Ora sono 19 nei luoghi pubblici

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all’arrivo di tre nuovi defibrillatori, tutti i luoghi pubblici e ‘sensibili’ di Ozzano saranno dotati di strumenti salvavita. A disposizione della comunità ci saranno in totale 19 defibrillatori: un traguardo importante per l’amministrazione, che ha fortemente voluto la presenza di DAE sia nel capoluogo che nelle frazioni, tanto che il Comune è stato inserito nel progetto regionale PAD (Public Access Defibrillation), coordinato dalla centrale operativa 118 Emilia Est dell’AUSL di Bologna che mira a diffondere la defibrillazione precoce sul territorio oltre a prevedere una mappatura completa integrata nel registro regionale dei defibrillatori accessibile on line. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in arrivo altri tre defibrillatori ora sono 19 nei luoghi pubblici

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo altri tre defibrillatori. Ora sono 19 nei luoghi pubblici

Contenuti che potrebbero interessarti

arrivo tre defibrillatori sonoIn arrivo altri tre defibrillatori. Ora sono 19 nei luoghi pubblici - Grazie all’arrivo di tre nuovi defibrillatori, tutti i luoghi pubblici e ‘sensibili’ di Ozzano saranno dotati di strumenti salvavita. Scrive msn.com

arrivo tre defibrillatori sonoMalori e arresti cardiaci, Suem e Ulss spiegano come usare i defibrillatori con simulazioni pratiche per tutti - Una morte prematura su cinque è causata da malattie cardiovascolari. Scrive ilgazzettino.it

arrivo tre defibrillatori sonoIl cuore al centro, installati cinque defibrillatori - Il Comune ha recentemente partecipato ad un bando regionale finalizzato alla diffusione dei dispositivi di cardioprotezione sul territorio, ottenendo in comoda ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Tre Defibrillatori Sono