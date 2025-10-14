In arrivo altri tre defibrillatori Ora sono 19 nei luoghi pubblici

Grazie all'arrivo di tre nuovi defibrillatori, tutti i luoghi pubblici e 'sensibili' di Ozzano saranno dotati di strumenti salvavita. A disposizione della comunità ci saranno in totale 19 defibrillatori: un traguardo importante per l'amministrazione, che ha fortemente voluto la presenza di DAE sia nel capoluogo che nelle frazioni, tanto che il Comune è stato inserito nel progetto regionale PAD (Public Access Defibrillation), coordinato dalla centrale operativa 118 Emilia Est dell'AUSL di Bologna che mira a diffondere la defibrillazione precoce sul territorio oltre a prevedere una mappatura completa integrata nel registro regionale dei defibrillatori accessibile on line.

