in anteprima il video di profumo di pesca di rosanna fratello

Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio MusicBelieve). Un videoclip dal carattere allusivo e divertito, in cui il regista Michele Vitiello ha animato attraverso l'intelligenza artificiale, con la collaborazione di Niccolò Carosi, una proiezione a tratti caricaturale del quotidiano, fra lustrini e carrelli della spesa. Un messaggio irriverente, come del resto il brano stesso racconta con un ritmo incalzante, un suono incisivo e l'interpretazione unica di Rosanna Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

