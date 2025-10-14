In anteprima il video di Profumo di Pesca di Rosanna Fratello
Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio MusicBelieve). Un videoclip dal carattere allusivo e divertito, in cui il regista Michele Vitiello ha animato attraverso l'intelligenza artificiale, con la collaborazione di Niccolò Carosi, una proiezione a tratti caricaturale del quotidiano, fra lustrini e carrelli della spesa. Un messaggio irriverente, come del resto il brano stesso racconta con un ritmo incalzante, un suono incisivo e l'interpretazione unica di Rosanna Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Il profumo del tartufo bianco. Il colore dell’oro nei vigneti. Il gusto del Brunello in anteprima. Alla Fattoria del Colle, l’autunno è un’esperienza per tutti i sensi Tre weekend dedicati al tartufo, al vino e all’olio nuovo, tra cacce nel bosco, lezioni di cucina e bri - facebook.com Vai su Facebook
In anteprima il video di “Profumo di Pesca” di Rosanna Fratello - (askanews) – In anteprima il video di “Profumo di Pesca” il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digita ... Si legge su askanews.it