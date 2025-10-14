In anteprima il video di Profumo di Pesca di Rosanna Fratello

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio MusicBelieve). Un videoclip dal carattere allusivo e divertito, in cui il regista Michele Vitiello ha animato attraverso l'intelligenza artificiale, con la collaborazione di Niccolò Carosi, una proiezione a tratti caricaturale del quotidiano, fra lustrini e carrelli della spesa. Un messaggio irriverente, come del resto il brano stesso racconta con un ritmo incalzante, un suono incisivo e l'interpretazione unica di Rosanna Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

in anteprima il video di profumo di pesca di rosanna fratello

© Quotidiano.net - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" di Rosanna Fratello

Altre letture consigliate

anteprima video profumo pescaIn anteprima il video di “Profumo di Pesca” di Rosanna Fratello - (askanews) – In anteprima il video di “Profumo di Pesca” il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digita ... Si legge su askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Anteprima Video Profumo Pesca