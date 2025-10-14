In 4 violentano una 23enne ora dovranno rispondere anche di revenge porn | Realizzarono un video e lo nascosero

Sono accusati ora anche di revenge porn i 4 ragazzi tra i 22 e i 25 anni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista 23enne di Rimini arrivata in Salento con alcune amiche. Il gruppo avrebbe realizzato a giugno, negli attimi dell'abuso sessuale, un filmato poi "nascosto" nella chat Whatsapp dei 4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

