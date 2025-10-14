In 2.800 alla ’San Luca’ Dorelli vince la mezza

Ottimo successo della 41ª Camminata di San Luca organizzata a Correggio dalla locale Polisportiva. Ben 2800 partenti, tra agonisti, camminatori e studenti, numeri da pre-Covid, favoriti da clima, calendario e dalla vicinanza con la provincia modenese. Quasi 300 i competitivi che si sono dati battaglia sulla distanza di mezza maratona (km 21,097), con successo finale di Federico Dorelli di Atletica Reggio, ben imitato in campo femminile dalla compagna di squadra Rosa Alfieri. Entrambi i successi sono stati ottenuti con netto distacco sul secondo. Dorelli ha vinto in 1h14’40’’, davanti a Pietro Grande (Atl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

