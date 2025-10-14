Tempo di lettura: < 1 minuto Viiolenza nel cento cittadino. Un uomo di 48 anni sarebbe stato aggredito da due soggetti, che lo avrebbero colpito più volte fino a mandarlo in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Questura di Avellino per eseguire gli accertamenti ed identificare gli autori dell’aggressione. Ancora ignoti i motivi della stessa. Per fortuna le condizioni del quarantottenne, un imprenditore, non destano preoccupazione. çaa vittima, ascoltata dagli agenti, ha riferito di non conoscere le persone che lo hanno colpito. Gli investigatori della Squadra Mobile di Avellino stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Imprenditore pestato in centro cittadino, indagini sul movente