Impossibile aggiustare l' orologio della torre per eccesso di burocrazia

Quando la burocrazia elefantiaca blocca piccole cose, come la riparazione dello storico orologio della torre comunale, che da due anni è fermo alle ore 11. E' quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del gruppo “Voltare Pagina” di Bertinoro, Massimo Medri, che ha indirizzato una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

IMPOSSIBILE DECIDERE! È arrivata la nuova maschera Navigator @fourthelementdive nera ma nella versione Clarity -lente trasparente- e nella versione Enhance -lente specchiata. Quale preferite? Venite a scoprirle in store: Via Vincenzo Morello 21/2 - facebook.com Vai su Facebook

Torre dell’Orologio. Ecco 350mila euro - Il Comune di Montecatini ha ottenuto 350mila euro dal Governo per il restauro della torre dell'Orologio, una delle sei torri rimaste delle venticinque esistenti in epoca medioevale. lanazione.it scrive

Apre Torre dell'Orologio a Chianciano, è la prima volta dal '500 - Per la prima volta, dal 1500, periodo della sua costruzione, la Torre dell'Orologio di Chianciano Terme (Siena) sarà aperta al pubblico e sarà visitabile. Da ansa.it

La vera storia della torre dell’orologio più celebre del mondo - Lo facciamo per ammirare le meraviglie che portano la firma di Madre Natura, o per raggiungere le architetture create ... Riporta siviaggia.it