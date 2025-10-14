Impeachment per il presidente Rajoelina scene di giubilo in Madagascar

Un'unità militare d'élite del Madagascar ha dichiarato di aver preso il potere nel Paese africano dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Scene di giubilo in piazza, dopo le proteste antigovernative delle settimane scorse che hanno portato alla deposizione del capo di Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Impeachment per il presidente Rajoelina, scene di giubilo in Madagascar

News recenti che potrebbero piacerti

Madagascar, il presidente Andry Rajoelina, fuggito in una località sconosciuta, scioglie il Parlamento nel tentativo di bloccare l'opposizione che stava cercando di avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti. La decisione rischia di alimentare ulte - X Vai su X

La presidente del Perù Dina Boluarte destituita dal Parlamento, che ha votato a larghissima maggioranza l’impeachment: era accusata di non avere fermato le violenze nel Paese e per una serie di scandali personali - facebook.com Vai su Facebook

Impeachment per il presidente Rajoelina, scene di giubilo in Madagascar - Uccide il 67enne trovato in auto con la figlia adolescente, poi si candida come capo della polizia: «L'ho protetta quando il sistema ha fallito» “Chi ha chiuso dopo 4 Ristoranti. Riporta msn.com

Colpo di stato in Madagascar: il parlmento vota per la destituzione del presidente e i militari annunciano la presa del potere - Il parlamento ha votato la destituzione del presidente fuggito, mentre l'esercito ha dichiarato la presa del potere nella capitale ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Madagascar, i militari prendono il potere dopo le proteste della Gen Z - L’unità militare Capsat annuncia scioglimento Senato e nomina «a giorni» un governo civile. Come scrive ilsole24ore.com