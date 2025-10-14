Impeachment per il presidente Rajoelina scene di giubilo in Madagascar

Un'unità militare d'élite del Madagascar ha dichiarato di aver preso il potere nel Paese africano dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Scene di giubilo in piazza, dopo le proteste antigovernative delle settimane scorse che hanno portato alla deposizione del capo di Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

