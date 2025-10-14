Immigrazione clandestina e lavoro nero maxi-blitz a Mantova | nei guai 4 imprenditori

Mantova, 14 ottobre 2025 – È in corso d all’alba di oggi, martedì 14 ottobre una vasta operazione nella provincia di Mantova. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Mantova, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Mantova, nei confronti di due imprenditori di origine moldava, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato, oltre che di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Contestualmente sono in corso anche perquisizioni domiciliari e informatiche in alcuni comuni delle province di Mantova, Ferrara e Rovigo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

