La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 14 ottobre. Lo scandaloso episodio avvenuto venerdì scorso, quando un uomo è riuscito a eludere la sicurezza e salire fin sopra l'altare della Confessione in San Pietro urinando sulla Sacra Mensa, ha avuto ieri l'epilogo liturgico da molti sperato. Papa Leone ha ordinato perentoriamente al cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, di procedere a un solenne rito di riparazione per l'atto sacrilego. 🔗 Leggi su Iltempo.it

