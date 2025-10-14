Ilicic rompe il silenzio | Sono state dette tante bugie Una cosa mi ha ferito particolarmente
Ilicic si racconta: “Ho toccato il fondo, ma ora sto risalendo”. Il ritorno alla vita dopo il buio e il dolore provato in quei momenti complicati Josip Ilicic torna a parlare e lo fa con il cuore in mano. In una toccante intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex talento dell’Atalanta ha deciso di rompere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Infortunio Bremer: la Juve pensa a Skriniar come sostituto - Israele da dentro o fuori, Juve su Skriniar Esclusiva Ilicic: «Depressione, bugie su mia moglie e l'addio alla ... Secondo tuttojuve.com