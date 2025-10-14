Ilicic si racconta: “Ho toccato il fondo, ma ora sto risalendo”. Il ritorno alla vita dopo il buio e il dolore provato in quei momenti complicati Josip Ilicic torna a parlare e lo fa con il cuore in mano. In una toccante intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex talento dell’Atalanta ha deciso di rompere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ilicic rompe il silenzio: «Sono state dette tante bugie. Una cosa mi ha ferito particolarmente»