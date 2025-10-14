Ilicic racconta tutto | Così mi sono ammalato Le voci false sui tradimenti di mia moglie ha ricevuto insulti incredibili

Soffierà su 38 candeline il prossimo gennaio, ma per il suo congedo dal mondo del calcio c’è ancora tempo. Il mancino di Josip Ilicic non è ancora stanco di disegnare magie: lo ha fatto a lungo nel campionato italiano, mentre ora è al servizio del pubblico sloveno con la casacca del Koper, in un. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Ilicic racconta Gasperini: “Tra un allenamento e l’altro non riesci a dormire: le gambe pulsano, sei stanco, ti viene da vomitare. Ma ti entra nella testa come nessuno. Mi ha spinto oltre i miei limiti..." #Gasperini #Ilicic ? https://tinyurl.com/2p9zsbff Vai su X

L'ex calciatore di Fiorentina e Atalanta si è lungamente raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Non stavo bene. E le voci su mia moglie mi addoloravano. Non c'era niente di più falso. Ma si può pensare che io avrei trovato mia moglie con un altro? Ha ricevuto - facebook.com Vai su Facebook

Ilicic rompe il silenzio: «Sono state dette tante bugie. Una cosa mi ha ferito particolarmente» - Il ritorno alla vita dopo il buio e il dolore provato in quei momenti complicati Josip Ilicic torna a parlare e lo fa con il cuore in m ... Scrive calcionews24.com

Ilicic: “Senza quello che mi è successo avrei giocato la Finale di Champions con l’Atalanta” - Il fuoriclasse sloveno si racconta a cuore aperto, ecco uno stralcio delle sue parole sull'esperienza in nerazzurro ... Secondo calcioatalanta.it

Ilicic ripercorre l'avventura all'Atalanta: "Gasp mi ha spinto oltre i limiti che pensavo di avere" - "In molti mi dicono: 'Ma se non fosse successo ciò che è successo, il Covid, la depressione e tutto, dove casa. tuttomercatoweb.com scrive