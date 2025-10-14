Ilicic racconta | Fui cercato anche dal Milan Poi un retroscena con Modric

L'ex attaccante di Atalanta, Palermo e Fiorentina Josip Ilicic ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Modric e il Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ilicic racconta: “Fui cercato anche dal Milan”. Poi un retroscena con Modric

Ilicic racconta Gasperini: “Tra un allenamento e l’altro non riesci a dormire: le gambe pulsano, sei stanco, ti viene da vomitare. Ma ti entra nella testa come nessuno. Mi ha spinto oltre i miei limiti..." #Gasperini #Ilicic ? https://tinyurl.com/2p9zsbff - X Vai su X

L'ex calciatore di Fiorentina e Atalanta si è lungamente raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Non stavo bene. E le voci su mia moglie mi addoloravano. Non c'era niente di più falso. Ma si può pensare che io avrei trovato mia moglie con un altro? Ha ricevuto - facebook.com Vai su Facebook

Ilicic racconta tutto: "Così mi sono ammalato. Le voci false sui tradimenti di mia moglie, ha ricevuto insulti incredibili" - Le parole del 37enne calciatore ex Atalanta, Palermo e Fiorentina, ripartito dal campionato sloveno dopo anni complicati scegliendo di lasciare i principali palcoscenici continentali ... Da today.it

Josip Ilicic, il calciatore sloveno e la depressione: «Dicevano che mia moglie mi avesse tradito, niente di più falso. Il Covid e il dramma di Astori mi hanno segnato» - L'ex Atalanta, che oggi gioca nella sua Slovenia, racconta a La Gazzetta dello Sport il periodo buio vissuto a Bergamo durante e dopo la pandemia: «Sono stato 42 giorni senza la mia famiglia, non mi i ... Riporta msn.com

STORIA Josip Ilicic: “Atalanta, stavamo cambiando la storia. Poi il Covid e la depressione” - Josip Ilicic si racconta senza filtri, tra pause e silenzi, rivelando il periodo più oscuro della sua vita sportiva e personale ... Lo riporta statoquotidiano.it