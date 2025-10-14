Ilicic | Pensavo che non mi sarei più ripreso Mi hanno offerto soldi per raccontare tutto ma certe cose restano mie

Ilicic: «Col Napoli era fatta, ma Percassi bloccò tutto. Sono tornato in Slovenia per ritrovarmi» Josip Ilicic torna a parlare, e lo fa con la sincerità e la malinconia che lo hanno sempre contraddistinto. A 37 anni, dopo aver scelto di chiudere la carriera in patria, in Slovenia, l’ex fantasista di Palermo, Fiorentina e Atalanta ripercorre il suo viaggio. Intervistato da Francesco Pietrella, ecco le sue parole alla Gazzetta. Le parole di Iicic. Perché ha deciso di tornare a giocare in Slovenia? «Avevo pensato di smettere, ma conosco il presidente e il direttore del Koper da più di vent’anni. Mi hanno chiesto una mano e ho accettato subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

