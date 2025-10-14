Spesso viene definito come burbero e criticato per dichiarazioni fatte sui giocatori, sia nel passato che nel presente, ma Gian Piero Gasperini sa come essere un leader tra i suoi uomini e come entrare nelle loro teste. Nei pochi mesi trascorsi a Roma sono state già varie le vicende che lo hanno portato a parlare di alcuni suoi calciatori anche dal punto di vista della forza mentale, da Dovbyk al quale ha richiesto maggiore intensità nonostante le note difficoltà extra-campo fino ad arrivare a Pellegrini, prima depredato della sua fascia da capitano e dichiarato come elemento in partenza, poi riportato al centro del progetto donando al giocatore maggiore fiducia sia nelle dichiarazioni sia in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Ilicic: "Gasperini ti entra in testa come nessuno"