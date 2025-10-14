Ilicic | Ero al top poi quei 42 giorni da solo mi hanno fatto stare male Su mia moglie tante falsità

Josip Ilicic: basta il nome per fare tremare ancora i polsi ai tifosi dell’Atalanta, che con lui hanno sognato la Champions League, lo hanno visto regalare magie, cambiare la storia. Oggi il classe 1988 gioca ancora, nella sua Slovenia: “Ho pensato di smettere, ma conosco il direttore e il presidente del Koper di Capodistria da 25 anni”, ha detto in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. “Con i fiorentini ho chiuso, non andava mai bene” afferma ricordando il passaggio all’Atalanta nel 2018. “Dovevo andare alla Sampdoria, poi il giorno prima mi telefonò Gasperini”. Lì la storia è cambiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ilicic: “Ero al top, poi quei 42 giorni da solo mi hanno fatto stare male. Su mia moglie tante falsità”

