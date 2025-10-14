Ilicic | Atalanta stavamo cambiando la storia Poi il Covid la depressione le falsità su mia moglie

L'attaccante sloveno: "A Bergamo è stato amore. Gasperini mi ha fatto superare ogni limite, tra un allenamento e l'altro vomitavo. Coi fiorentini invece ho chiuso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilicic: "Atalanta, stavamo cambiando la storia. Poi il Covid, la depressione, le falsità su mia moglie..."

Contenuti che potrebbero interessarti

+++FOGGIA, IL RIGORE TRASFORMATO DA ILICIC CHE EVITA LA SCONFITTA AI ROSSONERI CONTRO L'ATALANTA UNDER 23: FINISCE 1-1 A CARAVAGGIO+++ - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, Ilicic: 'A volte sprechiamo troppo sotto porta, ci stiamo lavorando' - Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida tra gli orobici e il Milan: "Mi sento abbastanza bene, dopo un infortunio non sei al 100%, ma ... Segnala calciomercato.com

Ilicic: 'L'Atalanta in Europa ci sta benissimo, tutti hanno imparato a conoscerci. Barrow? Ricorda Dybala...' - Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sul mondo nerazzurro, sempre più lanciato verso i vertici del calcio ... Come scrive calciomercato.com

Le indiscrezioni: «Ilicic al Milan». Ma l’ambiente Atalanta smentisce - Lo sloveno è sul mercato, sì, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo a zero o a poco prezzo. Come scrive bergamo.corriere.it