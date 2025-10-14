Il week end del Rugby Valdarno e dei Mammut
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Si è aperta sabato scorso la stagione dell'Under 8 del Rugby Mammut. Una splendida festa del rugby a Figline, dove i piccoli Mammut hanno mostrato grinta, divertimento e gioco di squadra, sorprendendo a tratti anche gli allenatori. Grande soddisfazione per lo staff per il lavoro visto sul campo e per lo spirito del gruppo. Domenica è stato il turno dell' Under 10 che ha debuttato con la prima festa del rugby in casa, al campo del Pestello Verde di Montevarchi. Ben 6 squadre in campo, tanta voglia di giocare e divertirsi con una bella cornice di pubblico. Il gruppo Mammut Under 10, quest'anno molto numeroso, fa ben sperare in una stagione piena di entusiasmo e crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
