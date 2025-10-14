Il video dell'incredibile salvataggio in elicottero di un cane ferito in montagna
In Arizona un elicottero ha salvato un cane ferito e il suo umano bloccati all'interno un canyon. Il video del salvataggio è incredibile e mostra l’uso di un’imbracatura speciale per trasportare l'animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salvataggio incredibile stasera di Maignan! L'unica occasione pericolosissima degli avversari viene neutralizzata da una parata magistrale dell'estremo difensore francese! - facebook.com Vai su Facebook
INTER-SLAVIA PRAGA 2-0 (57'): PAZZESCA PALLA GOL SUCIC Sucic si invola, salta il portiere e salvataggio incredibile sulla linea - X Vai su X
Il video dell’incredibile salvataggio in elicottero di un cane ferito in montagna - Un'operazione di soccorso spettacolare è stata condotta venerdì scorso nelle Superstition Mountains, in Arizona, dove le autorità della contea di Maricopa hanno utilizzato un elicottero del soccorso ... Secondo fanpage.it
Texas, l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata nelle inondazioni, il Video - Le squadre dei soccorsi in Texas hanno faticato a muoversi tra le macerie, alla ricerca delle vittime dell’alluvione catastrofica che ha colpito lo Stato Usa durante il fine settimana del 4 luglio, ... Riporta ilmeteo.it