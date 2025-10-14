Il video del presidio contro la partita Italia-Israele a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la sede regionale della Rai, Usb, Potere al popolo, Giovani Palestinesi e Cambiare Rotta sono tornati a manifestare in difesa della Palestina contro un match che “non si deve fare", tuonano gli attivisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

