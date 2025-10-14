Il video del gorilla che rompe il vetro protettivo allo zoo | paura tra i visitatori

Paura allo zoo di San Diego: Denny, un gorilla di pianura occidentale di 10 anni, ha distrutto il vetro temperato del suo recinto e caricato i visitatori. L’episodio, ripreso e condiviso sui social, è probabilmente dettato dallo stress per la monotonia della vita nello zoo e legato dalla recente perdita del fratello Maka. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Usa, il gorilla infuriato rompe il vetro con i pugni - All'Hernry Doorly Zoo di Omaha (Usa) dicono che accade spesso, ma questa volta a incrinare la parete trasparente che separa gli animali dai visitatori è stato Kijito, esemplare maschio che convive con ... Da repubblica.it

Si siede dietro al vetro dello zoo e mostra al gorilla i video sul telefonino: l’animale… FOTO - Ad un certo punto la giovane si è seduta davanti alla vetrata di un gorilla ed ha cominciato a far vedere allo scimmione ... Riporta blitzquotidiano.it