Il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 è tornato | questa volta è più inclusivo più glam e più digitale

Dopo anni di silenzio, ali ripiegate e glitter in standby, il Victoria’s Secret Fashion Show torna a far parlare di sé. E lo fa con un nuovo spirito — meno patinato, più pop, più “era streaming”. Il grande spettacolo andrà in onda mercoledì 15 ottobre alle 19:00 (ora ET) l’1 Italiana. su Amazon Prime Video, che per l’occasione trasmetterà anche il Pink Carpet in diretta dalle 18:30. Tradotto: in esclusiva solo per gli Stati Uniti, ergo non da noi no. Dovremo accontentarci di qualcuno che metterà qualche video su Instagram e TikTok. Victoria’s Secret Fashion Show 2025: come vederlo in Italia e cosa dobbiamo aspettarci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 è tornato: questa volta è più inclusivo, più glam e più digitale

Altre letture consigliate

Le TWICE in passerella? Non siamo mai stati così pronti. Guarda il Victoria’s Secret Fashion Show in diretta il 16 ottobre all’01:00 su Instagram e TikTok. #VSFashionShow - facebook.com Vai su Facebook

Victoria's Secret Fashion Show, cosa sapere sulla sfilata del 15 ottobre - Dopo il clamoroso successo del rilancio nel 2024, il Victoria’s Secret Fashion Show è pronto a illuminare ancora una volta la passerella newyorkese. Riporta tg24.sky.it

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutte le modelle in passerella - La data è fissata per il 15 ottobre 2025 e la città scelta sarà New York, epicentro di moda e ... Si legge su panorama.it

Victoria's Secret Fashion Show 2024: i migliori beauty look dal pink carpet - Dopo una pausa di sei anni, la sfilata ha portato ancora più sfarzo e glamour di prima per celebrare la bellezza e ... Come scrive vanityfair.it