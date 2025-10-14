Il viaggio di Colombo continua con un nuovo album scritto con parolieri doc della musica italiana

Secoloditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È previsto per il prossimo mese di novembre il lancio del nuovo lavoro discografico di Tony Colombo. L’album, per il quale ancora non è stato scelto il titolo, conterrà 14 brani i cui autori sono Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Giuseppe Turco e lo stesso Tony Colombo. «Il mio disco è quasi pronto – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d’adozione – in questi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. Sto lavorando a qualcosa che porterà un pezzo di me in ogni nota. Ogni canzone è un viaggio, un ricordo, una promessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

