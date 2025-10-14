Il vero nome di Scar e il significato nel Re Leone spiegato

Mufasa non è l’unico personaggio la cui storia viene approfondita in Mufasa: Il re leone, poiché il film prequel spiega anche il vero nome di Scar e il significato che si cela dietro di esso. In tutta la saga de Il re leone, Scar è sempre stato dipinto come il grande cattivo, che uccide Mufasa, tradisce Simba, rovescia il regno delle Terre del Branco e viene poi gettato giù dalla Roccia del Re. È interessante notare che Mufasa: Il re leone offre una visione molto più comprensiva di Scar, cercando finalmente di spiegare perché Scar è così nell’originale Il re leone e nel suo remake del 2019. 🔗 Leggi su Cinefilos.it