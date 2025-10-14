Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel per la pace a Machado 

14 ott 2025

Il Venezuela ha confermato il 13 ottobre di aver chiuso la sua ambasciata a Oslo, in Norvegia, tre giorni dopo l’assegnazione del premio Nobel per la pace alla leader dell’opposizione María Corina Machado. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

