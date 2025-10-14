Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel per la pace a Machado

Il Venezuela ha confermato il 13 ottobre di aver chiuso la sua ambasciata a Oslo, in Norvegia, tre giorni dopo l’assegnazione del premio Nobel per la pace alla leader dell’opposizione María Corina Machado. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel per la pace a Machado

Approfondisci con queste news

NEWS - Il Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia dopo il Nobel all’oppositrice Machado https://ift.tt/ADERlP3 - X Vai su X

La sua seconda maratona @jacob_kiplimo la chiude in 2h02’33” non ufficiale) Una performance incredibile, complimenti Campione per aver tagliato per primo alla @chimarathon Viva la corsa, viva @runnerliberi #runnerliberi - facebook.com Vai su Facebook

Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia, dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace a María Corina Machado - Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo che il Comitato per i Nobel a Oslo, che assegna il Nobel per la Pace, ha riconosciuto il premio a María Corina Machado, la più im ... Si legge su ilpost.it

Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo - Il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata ad Oslo: "Abbiamo ricevuto informazioni dall'ambasciata venezuelana che ci informano della chiusura, senza fornire alcuna motivazi ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel a Machado - Il governo venezuelano ha disposto la chiusura dell’ambasciata in Norvegia pochi giorni dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado. Si legge su msn.com