Il Tribunale ritinteggiato Riapre l’ingresso principale ma i lavori non sono finiti

Riapre l'ingresso principale del Tribunale e dal cancello risplende la nuova tinteggiatura, così curata che pare di entrare alla Villa Reale. Ma gli acciacchi del vecchio malato della giustizia monzese non sono solo un ricordo del passato. Nel periodo estivo per i lavori al Palazzo di piazza Garibaldi, alle impalcature già presenti da due anni sulla parte destra dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, si sono aggiunti anche i ponteggi sull'ala ovest all'interno del cortile dello storico edificio. Dal 25 luglio scorso l'accesso del personale e del pubblico è avvenuto dalla porta riservata ai disabili dal lato della Procura in via Solera, per permettere di sistemare i soffitti che perdevano calcinacci nel porticato al piano terra, compreso l'ingresso all'edificio e la sostituzione degli infissi e delle vetrate al primo piano dove, quando pioveva, si verificavano infiltrazioni di acqua.

