Il Tribunale respinge la causa contro Acoset | nessun nesso tra le perdite idriche e l’essiccamento di 42 alberi

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza definitiva che respinge integralmente la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni proprietari terrieri, i quali attribuivano l’essiccamento di quarantadue alberi a presunte perdite idriche provenienti dall’acquedotto gestito da Acoset.La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

