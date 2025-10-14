Il Tribunale respinge la causa contro Acoset | nessun nesso tra le perdite idriche e l’essiccamento di 42 alberi
Il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza definitiva che respinge integralmente la richiesta di risarcimento avanzata da alcuni proprietari terrieri, i quali attribuivano l’essiccamento di quarantadue alberi a presunte perdite idriche provenienti dall’acquedotto gestito da Acoset.La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
