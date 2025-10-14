Il traditore diventa uomo a Osoppo debutta il Giuda di Anà-Thema
Dopo l’entusiasmo travolgente del concerto inaugurale Abba Show, che ha registrato il tutto esaurito, il sipario del Teatro della Corte di Osoppo si alza ufficialmente sulla nuova stagione con un debutto in prima nazionale, “Giuda”, nuova produzione firmata Anà-Thema Teatro, in scena sabato 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
