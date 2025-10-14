Il Tottenham ha pagato per far rientrare prima Romero dagli impegni con l'Argentina evitando uno scontro

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Romero tornerà prima dagli impegni con l'Argentina grazie all'intervento del Tottenham. Per il difensore gli Spurs hanno pagato un volo charter pur di farlo rientrare in tempo in vista delle prossime sfide in Premier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

