Il Tottenham ha pagato per far rientrare prima Romero dagli impegni con l'Argentina evitando uno scontro
Cristian Romero tornerà prima dagli impegni con l'Argentina grazie all'intervento del Tottenham. Per il difensore gli Spurs hanno pagato un volo charter pur di farlo rientrare in tempo in vista delle prossime sfide in Premier. 🔗 Leggi su Fanpage.it
