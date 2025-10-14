Il Torino punta Icardi anzi no | il nodo ingaggio e il valzer smentite

In Turchia sono sicuri: su Maurito Icardi c’è il Torino. Solo che non sembrano aver fatto bene i conti con Urbano Cairo. La società si sta affannando a smentire i rumors che giungono soprattutto dal Bosforo, rilanciati con forza dai media italiani. Ma ci sono diverse circostanze che depongono a favore della smentita. Una su . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

torino punta icardi anziTorino, dalla Turchia insistono con le voci su Icardi. Ma lo stipendio è fuori portata - In Italia è una notizia che trova molte più smentite che riscontri, in Turchia invece continuano a rilanciarla con una certa insistenza:. Lo riporta tuttomercatoweb.com

