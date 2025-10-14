Il testo e le firme dell’accordo di Sharm el Sheikh per la pace a Gaza

Noi, i sottoscritti, accogliamo con favore il carattere veramente storico dell’impegno e dell’attuazione da parte di tutte le parti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il testo e le firme dell’accordo di Sharm el Sheikh per la pace a Gaza

Approfondisci con queste news

Dopo il consiglio sull’ampliamento della filovia, la sindaca Poli ha diffuso un video introdotto da un testo con toni spiacevoli. Alla raccolta firme per il referendum hanno aderito oltre settemila cittadini che meritano rispetto - facebook.com Vai su Facebook

Il testo e le firme dell'accordo di Sharm el Sheikh per la pace a Gaza - Ecco il documento firmato da Donald Trump, Abdel Fattah al Sisi, Tamim bin Hamad al Thani e Recep Tayyip Erdoggan che pone fine a oltre due anni di guerra tra Israele e Hamas ... Da ilfoglio.it

Gaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... Lo riporta tg24.sky.it

Cosa c'è scritto (esattamente) nell'accordo firmato a Sharm el Sheik: il testo - "Nessuna società può prosperare quando la violenza e il razzismo sono normalizzati", si legge nella dichiarazione finale diffusa da Washington. Scrive today.it