il tesoretto dei ristorni grazie a migliaia di frontalieri piovono 14 milioni di euro

Oltre 14 milioni per il ristoro fiscale. È questo la cifra, precisamente 14.173.00 euro, che la Regione, sulla base del decreto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), trasferisce a Province e Comunità montane lombarde per il cosiddetto “ristorno fiscale“ delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri. Lo hanno annunciato il presidente, Attilio Fontana, e l’assessore a Enti locali, montagna e ai rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, dopo l’approvazione in giunta della delibera dell’attribuzione delle risorse ai territori. "Le leggi vigenti stabiliscono precisi criteri perché il ritorno fiscale delle imposte versate da questi lavoratori (frontalieri) torni ai territori di confine per finanziare opere e interventi nelle Comunità montane e nelle Province all’interno dei cui territori sono situati i Comuni di frontiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

