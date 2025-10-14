Un carosello di foto, un sorriso condiviso, un dettaglio che non lascia più spazio ai dubbi: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. La ballerina, 22 anni, ha pubblicato su Instagram le immagini del suo compleanno, e tra gli amici e i ricordi della serata è comparso anche il volto del tennista romano. « Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore », ha scritto Vanessa nel post che ha segnato l’ufficialità della loro storia. Berrettini, pochi giorni prima, stando alle informazioni circolate sul web, aveva condiviso a sua volta un carosello con un video della ragazza mentre spegneva le candeline: un gesto semplice, ma più eloquente di qualsiasi annuncio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il tennista Matteo Berrettini e la ballerina Vanessa Bellini rendono ufficiale la loro relazione con un tenero selfie social