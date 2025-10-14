Il tennis è per ricchi | Thiem svela i costi per arrivare tra i professionisti

Bologna, 14 ottobre 2025 - Dominic Thiem, ex numero 3 del ranking mondiale e vincitore degli US Open 2020, ha acceso un faro su una realtà spesso taciuta del mondo del tennis: l'accesso a questo sport è, per molti, una corsa a ostacoli economici insostenibili. Intervenuto nel podcast spagnolo “Jot Down Sport”, l’ormai ex tennista austriaco ha affermato senza giri di parole: “Il tennis è uno sport per ricchi”. Una frase forte, destinata a far discutere, ma che racchiude una verità nota a molti addetti ai lavori e spesso poco discussa. Thiem sa bene di cosa parla: Nel suo percorso verso l’élite del tennis mondiale ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà che affrontano tanti giovani aspiranti professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

