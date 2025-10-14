Il Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione
UMBERTIDE – "Di virtù necessità" è la nuova stagione teatrale del Teatro dei Riuniti. A presentarla in una divertente anteprima al pubblico (nella foto) che gremiva la platea il presidente della omonima Michele Magrini Alunno e il coordinatore artistico Achille Junior Roselletti. Un cartellone ricchissimo, con una novità: i "Riuniti" diventano un punto riferimento per il teatro amatoriale italiano. Infatti dal 10 gennaio al 7 marzo si terrà la prima edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale, con la partecipazione di quattro eccellenti compagnie che presenteranno altrettanti spettacoli sottoposti a giudizio di una giuria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Presentata la nuova stagione teatrale “di virtù necessità” al teatro dei riuniti Vai su Facebook
Il Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione - UMBERTIDE – "Di virtù necessità" è la nuova stagione teatrale del Teatro dei Riuniti. Segnala lanazione.it