Il Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UMBERTIDE – "Di virtù necessità" è la nuova stagione teatrale del Teatro dei Riuniti. A presentarla in una divertente anteprima al pubblico (nella foto) che gremiva la platea il presidente della omonima Michele Magrini Alunno e il coordinatore artistico Achille Junior Roselletti. Un cartellone ricchissimo, con una novità: i "Riuniti" diventano un punto riferimento per il teatro amatoriale italiano. Infatti dal 10 gennaio al 7 marzo si terrà la prima edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale, con la partecipazione di quattro eccellenti compagnie che presenteranno altrettanti spettacoli sottoposti a giudizio di una giuria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il teatro dei riuniti di umbertide svela la nuova stagione

© Lanazione.it - Il Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione

Scopri altri approfondimenti

teatro riuniti umbertide svelaIl Teatro dei Riuniti di Umbertide svela la nuova stagione - UMBERTIDE – "Di virtù necessità" è la nuova stagione teatrale del Teatro dei Riuniti. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Riuniti Umbertide Svela