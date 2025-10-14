Ieri a Roma nella sala Caduti di Nassirya, al Senato della Repubblica, è stata presentata la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che si terrà nel mese di novembre (il periodo migliore per il Tuber Magnatum Pico) in otto giornate di festa della cucina italiana e attraverso un programma culturale che abbraccia musica, solidarietà, arte, spettacolo e di promozione del territorio. "Con la sessantesima edizione – ha detto in apertura della conferenza stampa il sindaco Pier Luigi Grassi- celebriamo un traguardo storico risultato di una tradizione secolare e di un patrimonio di ricchezza naturale rappresentato nella nuova immagine dall’aquila reale, che vive e nidifica nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, simbolo della salubrità di questo meraviglioso territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tartufo di Acqualagna conquista anche Roma