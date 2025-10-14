Il Sudamerica del futuro passa dalla cooperazione tra Italia e Paraguay
Due incontri in meno di tre settimane per Giorgia Meloni e il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Dopo il contatto a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York, è stato ricevuto a Palazzo Chigi sotto il comun denominatore un tema chiave come la nuova attenzione del governo italiano all’area sudamericana sia in prospettiva commerciale (Mercosur), sia in prospettiva politica. Non si è ancora esaurito l’effetto-adrenalina per la firma in Egitto sul piano per Gaza, che l’agenda internazionale riserva altri momenti di analisi, questa volta su un’area strategica come il Sudamerica. 🔗 Leggi su Formiche.net
