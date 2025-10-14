Il Sudafrica torna al Mondiale dopo 16 anni Tripletta di Osimhen Nigeria agli spareggi
Col successo 3-0 sul Ruanda i Bafana Bafana vincono il girone davanti alle Super Eagles, che col 4-0 sul Benin centrano i playoff come una delle 4 migliori seconde, assieme al Camerun. In serata gli altri verdetti tra Africa e Asia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chad Le Clos Torna In Gara Ai Campionati Sudafricani In Vasca Corta Vai su X
