Il Sudafrica torna al Mondiale dopo 16 anni Tripletta di Osimhen Nigeria agli spareggi

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Col successo 3-0 sul Ruanda i Bafana Bafana vincono il girone davanti alle Super Eagles, che col 4-0 sul Benin centrano i playoff come una delle 4 migliori seconde, assieme al Camerun. In serata gli altri verdetti tra Africa e Asia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

