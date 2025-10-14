Il Sudafrica torna ai Mondiali dopo 16 anni si qualificano pure Costa d’Avorio e Senegal Nigeria e Gabon agli spareggi con Camerun e RD Congo
2025-10-14 21:10:00 Arrivano conferme: Andrea Distaso 14 ott 2025, 23:10 Ultimi aggiornamenti: 14 ott 2025, 23:10 Altri verdetti definitivi in arrivo dai gironi di qualificazioni africani per conquistare gli ultimi posti disponibili per il Mondiale del 2026 che saranno disputati nelle tre sedi di Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo Egitto, Algeria, Tunisia, Ghana e Capo Verde, a centrare il primo posto nel proprio raggruppamento e a staccare direttamente il pass per la fase finale della Coppa del Mondo si aggiunge il Sudafrica. I l 3-0 con cui i Bafana Bafana si sono sbarazzati del Rwanda rende vano il largo successo della Nigeria (4-0) sul Benin: Osimhen, autore di una tripletta, e compagni si dovranno accontentare dei play-off figurando tra le quattro migliori seconde, mentre il Benin, che aveva sognato una storica qualificazione, è fuori da tutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
La Stampa. . Il nipote dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile "Mandla" Mandela, e altri cinque attivisti della stessa nazionalità che facevano parte della Global Sumud Flotilla sono tornati in Sudafrica dopo essere stati espulsi da Israe - facebook.com Vai su Facebook
Chad Le Clos Torna In Gara Ai Campionati Sudafricani In Vasca Corta - X Vai su X
Il Sudafrica torna al Mondiale dopo 16 anni. Nigeria agli spareggi. Qualificato anche il Qatar - 0 sul Benin centrano i playoff come una delle 4 migliori seconde, assieme al Camerun. Come scrive msn.com
Sudafrica, ritorno al Mondiale dopo 16 anni: Osimhen trascina la Nigeria ai playoff - I Bafana Bafana diventano così la 22ª nazionale qualificata a USA 2026, centrando un traguardo che mancava dal 2010 ... Si legge su gonfialarete.com
Il Sudafrica torna ai Mondiali dopo 16 anni, si qualificano pure Costa d'Avorio e Senegal. Nigeria e Gabon agli spareggi con Camerun e RD Congo - Altri verdetti definitivi in arrivo dai gironi di qualificazioni africani per conquistare gli ultimi posti disponibili per il Mondiale del 2026 che saranno disputati nelle tre sedi di Stati Uniti, Mes ... Lo riporta msn.com