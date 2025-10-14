Il Sudafrica torna ai Mondiali dopo 16 anni si qualificano pure Costa d’Avorio e Senegal Nigeria e Gabon agli spareggi con Camerun e RD Congo

2025-10-14 21:10:00 Arrivano conferme: Andrea Distaso 14 ott 2025, 23:10 Ultimi aggiornamenti: 14 ott 2025, 23:10 Altri verdetti definitivi in arrivo dai gironi di qualificazioni africani per conquistare gli ultimi posti disponibili per il Mondiale del 2026 che saranno disputati nelle tre sedi di Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo Egitto, Algeria, Tunisia, Ghana e Capo Verde, a centrare il primo posto nel proprio raggruppamento e a staccare direttamente il pass per la fase finale della Coppa del Mondo si aggiunge il Sudafrica. I l 3-0 con cui i Bafana Bafana si sono sbarazzati del Rwanda rende vano il largo successo della Nigeria (4-0) sul Benin: Osimhen, autore di una tripletta, e compagni si dovranno accontentare dei play-off figurando tra le quattro migliori seconde, mentre il Benin, che aveva sognato una storica qualificazione, è fuori da tutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com