Il successo quasi totale per il lancio numero 11 di Starship
Con il “volo 11” si è chiusa l’era della prima astronave Starship di SpaceX. Un veicolo spaziale alto quasi 50 metri, destinato nelle versioni future a rivoluzionare l’esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
