Il Sovrintendente della Scala Ortombina ' Alumnus dell’anno' 2025 dell’Università di Parma

Sarà Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro alla Scala, l’“Alumnus dell’anno” 2025 dell’Università di Parma: il suo sarà l’ottavo nome iscritto nell’albo d’oro del riconoscimento, istituito dall’Ateneo e dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Sovrintendente della Scala Fortunato Ortombina sarà “Alumnus dell’anno” 2025 #unipr. La cerimonia il #15dicembre in Sede centrale Fortunato Ortombina - ph Brescia e Amisano © TaS - X Vai su X

COMPLIMENTI PAOLO GAVAZZENI. Paolo Gavazzeni sarà il nuovo coordinatore della direzione artistica del teatro alla Scala di Milano. Il fatto è stato reso noto dal consiglio di amministrazione del Piermarini e affiancherà il nuovo sovrintendente Fortunato Ort - facebook.com Vai su Facebook

“Giorgio Armani per la Scala non è stato solo un sostenitore ma un amico”: il cordoglio del Sovrintendente Ortombina. Un minuto di silenzio a teatro - Anche il Teatro alla Scala ha voluto ricordare Giorgio Armani, il celebre stilista morto oggi 4 settembre nella sua casa milanese. Scrive ilfattoquotidiano.it

"La Scala è come un tempio laico, ha bisogno di un'identità forte" - Profittando della calma estiva, lo abbiamo incontrato per farci raccontare cosa bolle in pentola. Secondo ilgiornale.it