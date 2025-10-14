Il Sovrintendente della Scala Ortombina ' Alumnus dell’anno' 2025 dell’Università di Parma

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro alla Scala, l’“Alumnus dellanno2025 dell’Università di Parma: il suo sarà l’ottavo nome iscritto nell’albo d’oro del riconoscimento, istituito dall’Ateneo e dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Giorgio Armani per la Scala non è stato solo un sostenitore ma un amico”: il cordoglio del Sovrintendente Ortombina. Un minuto di silenzio a teatro - Anche il Teatro alla Scala ha voluto ricordare Giorgio Armani, il celebre stilista morto oggi 4 settembre nella sua casa milanese. Scrive ilfattoquotidiano.it

"La Scala è come un tempio laico, ha bisogno di un'identità forte" - Profittando della calma estiva, lo abbiamo incontrato per farci raccontare cosa bolle in pentola. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Sovrintendente Scala Ortombina Alumnus