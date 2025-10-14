Il sostegno che non sostiene Lettera

Inviata da Simone Billeci - È incredibile — eppure accade ancora oggi, nel 2025 — entrare in una scuola secondaria di secondo grado e scoprire che molti colleghi docenti di sostegno non hanno ancora compreso davvero cosa significhi “sostenere” uno studente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

