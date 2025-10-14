Il sondaggio politico Swg La7 | quadro stabile ma crescono i centristi e l’astensione

Nella rilevazione Swg per il Tg La7 del 13 ottobre 2025, il panorama politico italiano resta sostanzialmente stabile. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma prima forza del paese con il 30,8 per cento, mentre il Partito democratico scende lievemente al 21,8 per cento e il Movimento 5 Stelle cala al 13,4 per cento. Tra i partiti di governo, la Lega si attesta all’8,7 per cento e Forza Italia al 7,8 per cento, entrambi in leggero arretramento. Stabili Verdi e Sinistra al 6,8 per cento. Segnali di vitalità, benché piccoli, arrivano dal centro: Azione cresce al 3,1 per cento (+0,1), Italia Viva al 2,4 per cento (+0,2) e +Europa all’1,9 per cento (+0,1). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sondaggio politico Swg La7: quadro stabile, ma crescono i centristi e l’astensione

